الأردن.. 13 وفاة و891 إصابة جديدة بكورونا

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في الأردن، سعد جابر، يوم الأحد، عن تسجيل 891 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، من بينها 889 حالة محلية.

وقال جابر خلال إيجاز صحفي في دار رئاسة الوزراء، إن الحالات توزعت كما يلي 4 حالات في المفرق، 606 في عمّان، حالة في العقبة، 18 حالة في مأدبا، 19 حالة في محافظة الطفيلة، 5 حالات في معان، 24 حالة في إربد، 130 حالة في الزرقاء، 4 حالات في عجلون، 46 حالة في البلقاء، 19 حالة الكرك، 13 حالة في جرش.

وسجل الأردن 13 حالة وفاة جديدة بالفيروس، جميعهم فوق الـ60 عاما ويعانون من أمراض مزمنة.

وسجل الأردن أيضا 139 حالة شفاء لهذا اليوم.

كما أعلن جابر عن إجراء 20381 فحصا لهذا اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات 1291402 فحصا.

المصدر: وسائل إعلام أردنية