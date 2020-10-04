عقيلة صالح في مصر للقاء السفير الأمريكي

غادر رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إلى القاهرة لعقد لقاء مع السفير الأمريكي فى ليبيا، الذى يزور القاهرة أيضا.

وأفادت مصادر متطابقة لـRT، اليوم الأحد، بأن السفير الأمريكي سيلتقي كذلك بمسؤول أمنى مصري رفيع المستوى.

هذا وقد أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريشارد نولاند، اليوم الأحد، أنه سيتم تبادل وجهات النظر مع السلطات المصرية للخروج بأفضل نهج يدعم الحوار الليبي-الليبي المرتقب في مصر، موجها الشكر للسلطات المصرية لعقدها محادثات تكللت بالنجاح في الغردقة حول الأمن في ليبيا.

المصدر: RT