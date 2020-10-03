 
مباشر

الحكومة السودانية توقع في جوبا اتفاق السلام النهائي مع "الجبهة الثورية"

أخبار العالم العربي

الحكومة السودانية توقع في جوبا اتفاق السلام النهائي مع
Reuters Samir Bol
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ouzb

وقع نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو، بالإنابة عن الحكومة الانتقالية، اتفاقية السلام النهائي مع الحركات المسلحة وغير المسلحة المنضوية في "الجبهة الثورية".

ووقع الطرفان اتفاق السلام، اليوم السبت، في عاصمة دولة جنوب السودان، جوبا.

وتضم الجبهة الثورية عدة حركات أبرزها "حركة العدل والمساواة" و"حركة جيش تحرير السودان"، و"الحركة الشعبية المتحدة".

وتتلخص أبرز بنود اتفاقية السلام النهائية، في ملف الترتيبات الأمنية المتعلقة بإدماج قوات الحركات المسلحة وغير النظامية تحت لواء الجيش الوطني الموحد خلال فترة زمنية محددة، وتقاسم السلطة في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وتكوين المجلس التشريعي، وإعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، وتمديد الفترة الانتقالية إلى 39 شهرا عقب توقيع اتفاقية السلام النهائية.

الحكومة السودانية توقع في جوبا اتفاق السلام النهائي مع
RT
الحكومة السودانية توقع في جوبا اتفاق السلام النهائي مع
RT

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا