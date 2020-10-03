الحكومة السودانية توقع في جوبا اتفاق السلام النهائي مع "الجبهة الثورية"

وقع نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو، بالإنابة عن الحكومة الانتقالية، اتفاقية السلام النهائي مع الحركات المسلحة وغير المسلحة المنضوية في "الجبهة الثورية".

ووقع الطرفان اتفاق السلام، اليوم السبت، في عاصمة دولة جنوب السودان، جوبا.

وتضم الجبهة الثورية عدة حركات أبرزها "حركة العدل والمساواة" و"حركة جيش تحرير السودان"، و"الحركة الشعبية المتحدة".

وتتلخص أبرز بنود اتفاقية السلام النهائية، في ملف الترتيبات الأمنية المتعلقة بإدماج قوات الحركات المسلحة وغير النظامية تحت لواء الجيش الوطني الموحد خلال فترة زمنية محددة، وتقاسم السلطة في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وتكوين المجلس التشريعي، وإعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، وتمديد الفترة الانتقالية إلى 39 شهرا عقب توقيع اتفاقية السلام النهائية.

RT

RT

المصدر: سبوتنيك