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احتفالات ضخمة في مصر في ذكرى نصر أكتوبر لدعم السيسي.. وظهور مروحيات "التمساح" الروسية (صور)

أخبار العالم العربي

احتفالات ضخمة في مصر في ذكرى نصر أكتوبر لدعم السيسي.. وظهور مروحيات
Reuters
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انطلقت في جميع محافظات مصر احتفالات حاشدة وضخمة لدعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تزامنا مع الاحتفال بذكرى النصر في حرب 6 أكتوبر 1973.

احتفالات ضخمة في مصر في ذكرى نصر أكتوبر لدعم السيسي.. وظهور مروحيات

وظهرت حشود كبيرة في العديد من المحافظات منها القاهرة، وسوهاج، وألمنيا، والبحيرة، وأسيوط، والسويس، ومطروح، والشرقية، والفيوم.

وجاءت أبرز احتفالية في القاهرة، حيث توجه عدد كبير من المواطنين إلى منصة الاحتفال بذكرى أكتوبر، ومن المقرر إجراء حفل كبير هناك بحضور عدد من المغنين.

احتفالات ضخمة في مصر في ذكرى نصر أكتوبر لدعم السيسي.. وظهور مروحيات

وظهرت مروحيات التمساح الروسية التي تسلمتها مصر مؤخرا، خلال عرض جوي فوق المنصة خلال تواجد عدد كبير من الجمهور.

احتفالات ضخمة في مصر في ذكرى نصر أكتوبر لدعم السيسي.. وظهور مروحيات

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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