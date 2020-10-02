دبي تعلن تعديل بروتوكول السفر من وإلى الإمارة

وجه حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإدخال تعديلات على البروتوكولات الوقائية الطبية المتبعة مع المسافرين من الإمارة والقادمين إليها، بهدف التخفيف من الإجراءات الإضافية.

واعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، مجموعة جديدة من الإجراءات المتعلقة بسفر المواطنين والمقيمين والسياح وكذلك مسافري الترانزيت عبر منافذ السفر المختلفة في الإمارة، سواء فيما يتعلق بالتدابير الوقائية ذات الصلة بالوصول إلى أو مغادرة أي من تلك المنافذ.

وأكدت اللجنة، أنه "تم إعفاء المواطنين القادمين إلى الإمارة من إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) قبيل السفر من الوجهة القادمين منها، بغض النظر عن تلك الوجهة أو المدة التي أمضوها فيها، والاكتفاء بإجراء الفحص ذاته لهم عند الوصول".

وأشارت، إلى أنه "بالنسبة للمقيمين والسياح القادمين إلى دبي، يجب عليهم إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) المسبق قبل القدوم إلى الإمارة".

ووفقا للإجراءات الجديدة، سيكون على مسافري الترانزيت إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR)، المسبق فقط للقادمين من بعض الوجهات المعينة أو وفقا لمتطلبات وجهة السفر النهائية.

وشددت على أن الإجراءات المتعلقة بالمغادرة من دبي إلى أي وجهة سفر خارجية، لا تلزم جميع المسافرين سواء مواطنين أو مقيمين أو سياح بإجراء الفحص المخبري قبيل المغادرة، إلا في حال الدول التي تتطلب شهادة الفحص المسبق.

المصدر: وكالات إماراتية