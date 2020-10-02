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المغرب يوقع مع الولايات المتحدة اتفاق تعاون عسكري على مدى 10 سنوات

أخبار العالم العربي

المغرب يوقع مع الولايات المتحدة اتفاق تعاون عسكري على مدى 10 سنوات
Reuters
وزير الدفاع الامريكي مارك إيسبر.
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تكللت زيارة وزير الخارجية الأمريكي مارك إسبر إلى المملكة المغربية بتوقيع اتفاقية تعاون عسكري لمدة 10 سنوات، حسبما أفاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وقال بوريطة في ندوة صحفية حضرها كل من مارك إسبر و الوزير المغربي المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين ضد التهديدات المشتركة.

من جهته، أوضح وزير الدفاع الأمريكي الذي يختتم زيارته إلى الرباط الجمعة، بأن جولته في المنطقة المغاربية "تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري مع بلدان المغرب الكبير والذي يتمحور حول محاربة الجماعات المتشددة وحفظ الأمن في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل" حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

المغرب يوقع مع الولايات المتحدة اتفاق تعاون عسكري على مدى 10 سنواتمارك إيسبر في المغرب. الصورة: وسائل إعلام مغربية.

ويشمل اتفاق التعاون العسكري بين واشنطن والرباط تحديث وتعزيز الصناعات والقدرات العسكرية المغربية.

تجدر الإشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تُعد أول مزوِّد للمغرب بالسلاح، فضلا عن كون البلدان يشتركان سنويا في تنظيم مناورات "الأسد الإفريقي" تحت إشراف القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا (أفريكوم). وبسبب تفشي وباء كورونا، ألغيت المناورات هذه السنة.

 

المصدر: وكالات

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