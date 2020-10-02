الجيش المصري يستعد لتنفيذ مشروع كبير في نهر الكونغو

أعلنت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية أنها بصدد تنفيذ مشروع كبير في نهر الكونغو لجعله صالحا للملاحة.

#RDC l’ingénierie militaire égyptienne mène des études de faisabilité d’un projet visant à rendre le Fleuve Congo 🇨🇩 navigable dans son cours inférieur (Kinshasa et Matadi). La délégation conduite par le général Mahmoud Shain a échangé avec le PM ⁦@IIlunkamba⁩ ⁦⁦ pic.twitter.com/oMfR0BvpJq — Zoom Eco Live (@ZoomEcoLive) September 29, 2020

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وقالت وسائل إعلام بدولة الكونغو الديمقراطية أن وفدا من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية يقوم حاليا بعمل دراسات جدوى لمشروع لجعل نهر الكونغو صالحا للملاحة في المجاري المنخفضة بالمنطقة ما بين العاصمة الكونغولية كينشاسا ومدينة بوما أسفل النهر.

ويشارك في تنفيذ المشروع شركتا "النصر" و"المقاولون العرب" المصريتان، وتكمن صعوبة المشروع في وجود عشرات الشلالات على مجرى النهر، ومناطق ضحلة المياه.

المصدر: وكالات