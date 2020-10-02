سوريا.. وفاة ضابط أمني كبير على طريق دمشق حمص

ذكرت وسائل إعلام وصفحات سورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن رئيس فرع الأمن السياسي في الحسكة أمجد النظامي ومدير مكتبه توفيا فجر اليوم الجمعة.

وذكرت صفحات محلية، توصف بالموالية، بينها إحدى صفحات حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في البلاد، أن النظامي ومدير مكتبه ميرزا عجيب قضيا إثر حادث سير على طريق دمشق ـ حمص، بينما ذكرت صفحة الإعلام الإلكتروني في الحسكة منذ قليل أن مدينة السلمية شيعت الفقيدين بموكب رسمي وشعبي:

#حماة #تودع #فقيدها #العميد #امجد #ابراهيم #النظامي بموكب رسمي وشعبي شيعت مدينة #سلمية ظهر اليوم جثماني الفقيدين... تم النشر بواسطة ‏الاعلام الالكتروني في الحسكة‏ في الجمعة، ٢ أكتوبر ٢٠٢٠

بينما ذكرت صفحات توصف بالمعارضة أن العميد النظامي الذي ينحدر من مدينة السلمية وسط سوريا، ومرافقه قضيا بعبوة ناسفة استهدفت سيارتهما.

ولم يصدر تصريح رسمي حول ملابسات الوفاة، إذ جرت العادة في سوريا ألا يتم التطرق بشكل رسمي إلى أخبار شخصيات كتلك خاصة الأمنية منها.

أسامة يونس

المصدر: صفحات ومواقع سورية