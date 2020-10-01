محكمة يمنية في صعدة تصدر أحكاما بحق العاهل السعودي وولي عهده والرئيسين الأمريكي واليمني

قضت محكمة يمنية بإعدام 10 من المتهمين في قضية استهداف طيران التحالف العربي حافلة طلاب ضحيان، بينهم العاهل السعودي وولي عهده والرئيسان الأمريكي واليمني.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة "أنصار الله"، أمس الأربعاء، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صعدة، عقدت جلسة برئاسة القاضي رياض الرزامي، في قضية استهداف طيران التحالف العربي حافلة طلاب ضحيان في مديرية مَجز.

وأضافت أنه تمت إدانة 10 من المتهمين في القضية، وحكم عليهم بالإعدام، وهم "سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومحمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتركي بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، ودونالد ترامب، وجيمس نورمان ماتيس، وجيزال نورتون انسكوارتز، وعبد ربه منصور هادي، وعلي محسن صالح الأحمر، وأحمد عبيد بن دغر، ومحمد علي أحمد المقدشي".

وذكرت أن منطوق الحكم تضمن إلزام المدانين بدفع غرامة 10 مليارات دولار، لأولياء دم المجني عليهم.

وبحسب "سبأ": "قيدت النيابة استئنافها الجزئي للفقرة الخامسة من منطوق الحكم، وفي حق من شملهم قرار الاتهام ولم تفصل فيه المحكمة، وضم محامي الادعاء الخاص، همدان شانع، استئنافه إلى استئناف النيابة، فيما احتفظ المحامي المنصب عن المدانين، عبدالوهاب الفضلي، بحق الاستئناف عن من نصب عنهم".

المصدر: وكالة سبأ