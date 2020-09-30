التربية السورية تعلن حصيلة إصابات كورونا في مدارس البلاد

أعلنت وزارة التربية السورية، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في مدارس البلاد بلغ 41 إصابة حتى يوم أمس الثلاثاء.

وأوضحت مديرية الصحة المدرسية في الوزارة أن الإصابات تشمل الطلاب والأطر التعليمية والإدارية العاملة في مدارس البلاد.

وأظهرت خريطة توزع الإصابات نشرتها صفحة الوزارةعلى فيسبوك أن مدارس ريف دمشق جاءت أولا في توزع الإصابات بـ17 حالة، تلتها دمشق بـ6 إصابات، ثم حمص بـ5 حالات، بينما تم تسجيل 4 إصابات في كل من محافظتي طرطوس، وحلب، وإصابتين في كل من حماة والسويداء، وإصابة واحدة في القنيطرة.

وقالت الوزارة إنه "لم تسجل أي إصابة حتى الآن في محافظات درعا، اللاذقية، الحسكة، الرقة ودير الزور" وأن "الوضع الصحي للطلاب والمعلمين المصابين جيد" وأشارت إلى أن "غالبية الحالات أعراضها خفيفة جدا لا تتطلب دخول المشفى وهي بالحجر المنزلي حاليا".

المصدر: RT