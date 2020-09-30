حميميم.. تدشين نصب تذكاري لطيار روسي في سوريا

شهدت قاعدة حميميم الجوية الروسية بمحافظة اللاذقية السورية اليوم الأربعاء، مراسم تدشين نصب تذكاري للطيار الروسي رفعت حبيبولين الذي قتل ورفاقه أثناء أدائه واجبه العسكري في سوريا.

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وقام قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا الجنرال ألكسندر تشويكو بتدشين النصب، الذي يمثل تمثالا نصفيا لحبيبولين منصوبا على منصة عمودية الشكل، وذلك بحضور أرملة الضابط الروسي وابنه، والكاهن الأرثوذكسي نيقولاي وعسكريين روس وسوريين.

وفي كلمة له، قال الجنرال تشويكو إن العقيد رفعت حبيبولين، الذي قتل هو وأفراد طاقم مروحيته لدى أدائه مهمة قتالية قرب مدينة تدمر في 8 يوليو 2016 مات ميتة الأبطال، ومن واجب العسكريين الروس في سوريا تخليد بطولته داخل حرم حميميم.

وبمناسبة مرور الذكرى الخامسة على اتخاذ روسيا قرار تقديم مساعدة عسكرية لسوريا في حربها على الإرهاب الدولي، أشار الجنرال الروسي إلى دور القوات الجوفضائية الروسية في تحرير سوريا من الإرهاب والجهود التي يبذلها العسكريون الروس في إعمار سوريا في ما بعد الحرب.

المصدر: RT