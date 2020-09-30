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العراق.. القبض على قيادي في "داعش" بعملية إنزال جوي (صور)

أخبار العالم العربي

العراق.. القبض على قيادي في
جهاز مكافحة الإرهاب العراقي خلال عملية عسكرية اليوم الأربعاء
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أعلن  جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الأربعاء، القبض على قيادي في تنظيم "داعش" بعملية إنزال جوي في محافظة ديالي شرقي العراق.

وقال الجهاز في بيان صحفي: "منذ يوم أمس تشن قواتنا عمليات عسكرية واسعة تستهدف معسكرات عصابات داعـش السرية والتي بعضها قيد الإنشاء".

العراق.. القبض على قيادي في

وأضاف، أن "العمليات تمكنت من تدمير عدد من الكهوف والمضافات وعجلة تستخدم لحفر الأنفاق، إضافة لتدمير عدد من المخازن التي تحتوي على مواد متفجرة شديدة الخطورة".

العراق.. القبض على قيادي في

 

 

المصدر: RT

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