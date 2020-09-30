العراق.. القبض على قيادي في "داعش" بعملية إنزال جوي (صور)

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الأربعاء، القبض على قيادي في تنظيم "داعش" بعملية إنزال جوي في محافظة ديالي شرقي العراق.

وقال الجهاز في بيان صحفي: "منذ يوم أمس تشن قواتنا عمليات عسكرية واسعة تستهدف معسكرات عصابات داعـش السرية والتي بعضها قيد الإنشاء".

وأضاف، أن "العمليات تمكنت من تدمير عدد من الكهوف والمضافات وعجلة تستخدم لحفر الأنفاق، إضافة لتدمير عدد من المخازن التي تحتوي على مواد متفجرة شديدة الخطورة".

المصدر: RT