إسبر في تونس ضمن جولته المغاربية

وصل وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إلى تونس، اليوم الأربعاء، في إطار جولة على المغرب العربي يؤكد خلالها التزام واشنطن بأمن المنطقة، ويناقش سبل تعزيز التعاون ضد الإرهاب.

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ويلتقي إسبر في جولته الأولى إلى إفريقيا منذ توليه حقيبة الدفاع، نظيره التونسي إبراهيم البرتاجي، قبل أن يجتمع مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، في قصر قرطاج، ثم يلقي خطابا في المقبرة العسكرية الأمريكية في قرطاج حيث يرقد العسكريون الأمريكيون الذين سقطوا في شمال إفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال مسؤول عسكري أمريكي إن الهدف من زيارة إسبر إلى تونس هو تعزيز العلاقات مع هذا الحليف "الكبير" في المنطقة ومناقشة التهديدات التي تشكلها "التنظيمات الجهادية" مثل "داعش" و"القاعدة" على هذا البلد، بالإضافة إلى "عدم الاستقرار الإقليمي الذي تفاقمه الأنشطة الخبيثة للصين وروسيا في القارة الإفريقية".

ويصل إسبر الخميس إلى الجزائر العاصمة، كأول وزير دفاع أمريكي يزورها منذ 15 عاما، ليجري محادثات مع الرئيس عبد المجيد تبون الذي يشغل أيضا منصبي قائد القوات المسلحة ووزير الدفاع.

وينهي الوزير الأمريكي جولته المغاربية الجمعة في الرباط حيث سيناقش سبل "تعزيز العلاقات الوثيقة" في المجال الأمني مع المغرب.

المصدر: أ ف ب