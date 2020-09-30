العراق يوافق على دخول 1500 زائر من كل دولة لأداء زيارة الأربعينية

أعلن أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، موافقة الأخيرعلى دخول 1500 زائر من كل دولة لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وقال في بيان صحفي، إن "الكاظمي وجه بالموافقة على دخول 1500 زائر لأداء زيارة الأربعين من كل دولة يرغب مواطنوها بأداء الزيارة المقدسة".

وأضاف، أن "دخول الزائرين يجب أن يكون عبر المنافذ الجوية حصرا، وأن تلتزم الدول ببرامج توعية مواطنيها القادمين بإجراءات الوقاية الصحية".

وفي وقت سابق أعلن العراق منعه دخول أي زائر أجنبي لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين التي تصادف في الثامن من أكتوبر المقبل بسبب المخاوف من انتشار أوسع لفيروس كورونا.

المصدر: RT