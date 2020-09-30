جنرال روسي يشبه التكتيك الأمريكي في سوريا بقصف دريسدن

قال الفريق الروسي المتقاعد سيرغي تشفاركوف، إن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفذ تكتيك الأرض المحروقة في سوريا، ليعيق بذلك العمليات الناجحة التي نفذها الجيش السوري.

وأضاف الجنرال، الذي شغل في عام 2016، منصب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا: "نجاحات الجيش السوري، ربما كانت ستصبح أكثر أهمية لولا، تدخل الطيران الحربي للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الذي كان يهاجم على الفور الوحدات العسكرية التابعة للحكومة السورية خلال تنفيذها عمليات تحرير في المناطق التي تتواجد فيها قوات التحالف".

ووفقا له، فإن طيران التحالف الغربي "نفذ تكتيكات الأرض المحروقة، التي مارسها الحلفاء أثناء القصف الجوي لمدينة دريسدن"، خلال الحرب العالمية الثانية.

المصدر: نوفوستي