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الجيش المصري يتسلم آخر أسلحته المدمرة من ألمانيا (صور)

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الجيش المصري يتسلم آخر أسلحته المدمرة من ألمانيا (صور)
Sputnik
الجيش المصري
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أعلنت وسائل إعلام ألمانية أنه تم اليوم الثلاثاء، تدشين غواصة الديزل الكهربي الهجومية المصرية الرابعة والأخيرة S44 طراز 209/1400mod.

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وستخضع الغواصة S44 لعدد من تجارب واختبارات الإبحار والأداء قبل أن يتم تسليمها بشكل نهائي للبحرية المصرية لتعود إلى مصر في ربيع 2021.

وكانت الغواصة الأولى S41 قد تم تسليمها في ديسمبر 2016 والثانية S42 في أغسطس 2017 والثالثة S43 في أبريل 2020.

الجيش المصري يتسلم آخر أسلحته المدمرة من ألمانيا (صور)

وتتيح الغواصة للبحرية المصرية قدرة القيام بأعمال الهجوم ضد سفن وغواصات البحريات المعادية في نطاق الشرق الأوسط، وكذلك أعمال الاستطلاع والتجسس والاستخبار الإلكتروني، ومهام نقل عناصر الضفادع البشرية للمهام الخاصة، وذلك بفضل بصمتها الصوتية والمغناطيسية الشبحية، وامتلاكها أفضل التقنيات المتاحة للرصد والاستطلاع والقتال.

الجيش المصري يتسلم آخر أسلحته المدمرة من ألمانيا (صور)

المصدر: وكالات

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