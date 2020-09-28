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بومبيو: بحثت مع نظيري السعودي اتفاق إسرائيل والإمارات والبحرين والسلام في اليمن

أخبار العالم العربي

بومبيو: بحثت مع نظيري السعودي اتفاق إسرائيل والإمارات والبحرين والسلام في اليمن
Reuters
أرشيف
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه بحث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان اتفاقات أبراهام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، والسلام في اليمن، وأن الحوار سيتواصل في أكتوبر.

ونشر وزير الخارجية الأمريكي بومبيو تغريدة عبر حسابه في "تويتر": جاء فيها، "يسعدني التحدث إلى وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان..
. ناقشنا اتفاقات إبراهام، وشكرته على جهود السعودية لدفع عملية السلام في جنوب اليمن.. نتطلع إلى حوار استراتيجي مثمر في أكتوبر المقبل".

المصدر: وكالات

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