بومبيو: بحثت مع نظيري السعودي اتفاق إسرائيل والإمارات والبحرين والسلام في اليمن

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه بحث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان اتفاقات أبراهام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، والسلام في اليمن، وأن الحوار سيتواصل في أكتوبر.

ونشر وزير الخارجية الأمريكي بومبيو تغريدة عبر حسابه في "تويتر": جاء فيها، "يسعدني التحدث إلى وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان..

. ناقشنا اتفاقات إبراهام، وشكرته على جهود السعودية لدفع عملية السلام في جنوب اليمن.. نتطلع إلى حوار استراتيجي مثمر في أكتوبر المقبل".

Good to speak with Saudi Foreign Minister @FaisalbinFarhan. We discussed the Abraham Accords, and I thanked him for Saudi Arabia’s work to advance peace in the south of Yemen. Looking forward to a productive Strategic Dialogue in October. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 28, 2020

المصدر: وكالات