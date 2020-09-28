مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية و"الحوثيين"

رحبت مصر بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة اليمنية وأنصار الله "الحوثيين" في جنيف لتبادل الأسرى، والإفراج الفوري عن 1081 من المحتجزين لدى الطرفين.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: "تثمّن مصر الجهود المبذولة من قبل مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد".

إقرأ المزيد

أضاف البيان: "تدعو مصر إلى التنفيذ الفوري للاتفاق وإطلاق سراح الأسرى دون تأخير، وصولا للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين بما يتسق مع بنود اتفاق ستوكهولم لعام 2018، ويُسهم في تعزيز إجراءات بناء الثقة وصولا إلى تحقيق تسوية سياسية للأزمة اليمنية المُمتدة".

وبدأت يوم الجمعة الماضي محادثات في مدينة مونترو السويسرية بين وفدي الحكومة وجماعة "أنصار الله"، لبحث تبادل 1081 أسيرا من الطرفين، على أن يتم تبادل "الكل مقابل الكل" في الجولة المقبلة.

المصدر: RT