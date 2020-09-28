صالح مسلم يتحدث عن "مصير الدولة التركية"

قال عضو هيئة الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، إن هجمات الاحتلال التركي ستؤدي لتأجيج الحرب الأهلية وستستهدف الشعب الكردي لكنها ستؤدي لانهيار الدولة التركية.

وقال لوكالة أنباء "هاوار": "حملة الإبادة السياسية التي تمارسها السلطات التركية ضد برلماني حزب الشعوب الديمقراطية، وضد النشطاء والتنظيمات النسائية".

وأضاف أن الدولة التركية تسعى من خلال هذه الممارسات الوحشية إلى القضاء على الشعب الكردي والديمقراطية.

وقال: الدولة التركية "أسست نظامها الاستبدادي استنادا إلى الذهنية الفاشية.. جميع عصابات المافيا هي اليوم على رأس السلطة في تركيا، القوة الأكبر التي تقود طليعة النضال من أجل الديمقراطية في يومنا هي حزب الشعوب الديمقراطي، وعليه فإن السلطات لا تكف عن استهداف هذا الحزب في كل فرصة".

والهدف من هذه الهجمات هو القضاء على الديمقراطية، كما أن الهجمات تستهدف القضاء على الشعب الكردي، فالعديد من برلماني حزب الشعوب الديمقراطية موجودون أصلا في السجون دون محاكمة، وهذا أمر مناف للقوانين، الدولة التركية تواصل تنفيذ مخططها الرامي إلى إبادة الشعب الكردي.

وتابع: "الدولة التركية وصلت إلى حالة لن تستطيع فيها الاستمرار إلا عبر إراقة الدماء، وهذه من علامات ودلائل الانهيار، إنها مرحلة خطيرة، يجب أن يكون الشعب الكردي متيقظًا إزاء ذلك والعمل على حماية مكتسباته، إذا نجحت تركيا في مخططاتها فإن هذا يعني القضاء على الشعب الكردي والقضاء على الديمقراطية في الشرق الأوسط".

المصدر: هاوار