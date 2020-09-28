السيسي يصدر قرارا بنقل عدد كبير من القضاة والمستشارين إلى وظائف غير قضائية

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنقل عدد كبير من القضاة إلى بعض الوزارات في وظائف غير قضائية.

وأصدر الرئيس المصري قرارات بنقل محمد عبد القادر إبراهيم عبد الله فرجانى الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة أسوان الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفتة الحالية مع احتفاظه بمرتبة فيها، ونقل مي عشري محمد عبد الجليل رئيسة النيابة الإدارية من الفئة (أ) إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفتها الحالية مع احتفاظها بمرتبها فيها.

وأصدر الرئيس السيسى قرارا بنقل محمد علي أبو الحسب براني بركات الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة الجيزة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبة فيها، ونقل محمد جودة محمد عزب الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

وأصدر المصري قرارا بنقل بغير الطريق التأديبي عبد الوهاب رمضان أحمد أحمد حجازي معاون النيابة العامة بنيابة الأربعين الجزئية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها، ونقل القاضي حاتم علاء الدين عباس الجداوي الرئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

ونقل المستشار عصام عبد الهادي عبد الهادي عصر الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة، كما سيتم نقل ساهر سعيد الدين سيد وهدان الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة الأقصر الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبة فيها .

كما سيتم نقل بغير الطريق التأديبى إبراهيم فتوح عبد البديع شعبان معاون النيابة العامة بنيابة مركز الزقازيق الجزئية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها .

ونقل بغير الطريق التأديبى أحمد محمد عبد الفتاح مصطفى أبو عمارة معاون النيابة العامة بنيابة جرجا الجزئية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التضامن الاجتماعى تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية