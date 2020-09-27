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العراق.. استهداف رتل للتحالف الدولي جنوبي بغداد

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العراق.. استهداف رتل للتحالف الدولي جنوبي بغداد
Reuters US ARMY
قافلة للتحالف الدولي - أرشيف
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أكد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد، أن عبوة ناسفة انفجرت على طريق رتل تابع للتحالف الدولي بمحافظة بابل جنوبي بغداد.

وأوضح المصدر أن "رتلا كان ينقل معدات خاصة بقوات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقين عراقيين تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة".

وأضاف: "الاستهداف وقع في ناحية المدحتية ضمن منطقة عمليات شرطة محافظة بابل".

وتابع: "الانفجار أدى إلى أضرار بإحدى السيارات التابعة للرتل".

وتتعرض أرتال قوات التحالف الدولي في العراق لهجمات في مناطق متفرقة من البلاد بين الحين والآخر.

المصدر: "السومرية نيوز"

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