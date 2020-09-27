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التحالف العربي يرحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن الشامل لـ15 عسكريا سعوديا

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التحالف العربي يرحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن الشامل لـ15 عسكريا سعوديا
Reuters
المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي
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رحب التحالف العربي بقيادة السعودية باتفاق تبادل الأسرى في اليمن، معتبرا الأمر "إنسانيا بحتا"، وأنه جاء امتدادا لاتفاق ستوكهولم.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: "اتفاق تبادل الأسرى في اليمن إنساني بحت، وهو يتضمن إطلاق سراح 15 جنديا سعوديا".


وأضاف: "نرحب باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي والحوثيين، كما أننا نسعى إلى إطلاق سراح كافة الأسرى، وهناك رغبة شديدة لإغلاق هذا الملف نهائيا"، مشددا على أن الأهمية القصوى هي "استعادة جميع الأسرى وبأسرع وقت".

وأعلن المبعوث الدولي للأزمة في اليمن مارتن غريفيث في وقت سابق التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين لتبادل 1081 أسيرا من الطرفين، وتطبيق الاتفاق، والإفراج عن الأسرى بشكل فوري.

المصدر: "واس"

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