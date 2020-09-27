 
مباشر
عاجل
زعيم إقليم قره باغ يؤكد فقدان بعض المواقع لفائدة جيش أذربيجان

البنك الدولي يمنح السودان مليوني دولار لتقوية أنظمة التنبؤ والإنذار بفيضان النيل

أخبار العالم العربي

البنك الدولي يمنح السودان مليوني دولار لتقوية أنظمة التنبؤ والإنذار بفيضان النيل
Reuters LIM
فيضانات في الخرطوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/otgv

أعلن البنك الدولي اليوم الأحد عن تقديم مليوني دولار لوزارة الري والموارد المائية السودانية، لتقوية أنظمة التنبؤ بالأمطار والإنذار المبكر بفيضان النيل.

والتقى وزير الري السوداني ياسر عباس بالمدير الإقليمي للبنك الدولي عثمان ديون، والمديرة القطرية للبنك بالسودان ميلينا أستفنوفا، لمناقشة تقديم الدعم وتقييم آثار الفيضان وتأهيل أنظمة المياه. 

واستمع مسؤولا البنك الدولي إلى شرح مفصل حول الفيضانات والأحداث التي صاحبتها.

وأوضح وفد البنك الدولي أن فريقا فنيا سيقوم بزيارة السودان للوقوف على الاحتياجات الفعلية وكيفية إنفاذ الدعم في أقرب وقت، كما تمت دراسة عدد من المشاريع المستقبلية لزيادة سلامة السدود وتركيب رادارات لقياس الأمطار.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا