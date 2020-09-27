أرمينيا: تدخل تركيا في قره باغ واضح ونحقق في تقارير عن مسلحين سوريين

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، أنها تملك أدلة عن تدخل تركيا إلى جانب أذربيجان في النزاع بمنطقة قره باغ، مؤكدة أن يريفان تحقق في تقارير عن وجود مسلحين سوريين هناك.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، أرتسرون أوفانيسيان بأن الجانب الأرمني يملك بعض المعلومات التي تسلط الضوء على دور تركيا في التطورات الأخيرة بقره باغ.

وأضاف أن الحديث يدور عن أدلة دامغة على وجود أسلحة تركية لدى القوات الأذرية في قره باغ، مشددا على أن هذه الحقائق لا تترك مجالا للشك.

وتابع: "ثمة حقائق أخرى تحتاج إلى التدقيق، وأما بخصوص المسلحين فليس بإمكاني تأكيد أو نفي هذه الأنباء الآن. مع مرور الوقت سنجمع مزيدا من الأدلة وسنتحدث عن الموضوع استنادا إلى أدلة أكثر وضوحا".

ونفى مساعد رئيس أذربيجان حكمت حاجييف صحة التقرير الصادر عن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن نقل تركيا مسلحين سوريين إلى قره باغ، معتبرا إياه باطلا جملة وتفصيلا.

المصدر: وكالات