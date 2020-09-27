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الأمن المصري يفرج عن 3 فلسطينيين

أخبار العالم العربي

الأمن المصري يفرج عن 3 فلسطينيين
Reuters
معبر رفح الحدودي - أرشيف
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أفرجت السلطات الأمنية المصرية اليوم الأحد، عن صيادين اثنين وطالب من قطاع غزة بعد اعتقالهم لفترات متفاوتة.

وأشارت دائرة الإعلام بمعبر رفح، إلى أن "السلطات الأمنية المصرية أفرجت عن الصياد رأفت أحمد إبراهيم قنن، والصياد طارق عوض محمد قنن، بعد اعتقال دام أكثر من 7 أشهر خلال عملهما في الصيد قرب الحدود مع مصر".

وأضافت: "كما أفرجت عن الطالب محمد أحمد العقاد، بعد اعتقال دام أكثر من عام، حيث كان يدرس الطب، وتم اعتقاله وسط العاصمة القاهرة".

ونقل المواطنون الثلاثة إلى مراكز الحجر الصحي وفق الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار وباء كورونا، حيث سيمضون أسبوعا في الحجر.

المصدر: "معا"

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