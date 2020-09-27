ماكرون: منح القوى اللبنانية مهلة إضافية "ليس سذاجة" مني

أمهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الطبقة السياسية اللبنانية من أربعة إلى ستة أسابيع أخرى لتنفيذ خارطة الطريق الفرنسية وتشكيل الحكومة جديدة، مؤكدا أن هذه المهلة "ليست سذاجة" منه.

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وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد: "سنرى إمكانية حدوث شيء في الأسابيع القليلة القادمة. أنا لست ساذجا، ولكننا بحاجة للذهاب إلى آخر هذا الطريق".

ووجه ماكرون انتقادات شديدة اللهجة للقوى السياسية اللبنانية وبينها "حزب الله"، على خلفية فشلها في تشكيل الحكومة الجديدة بموجب المبادرة المطروحة من باريس.

ونقلت مصادر لمراسلتنا في وقت سابق أنباء عن اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، طرحا خلاله اسم رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري كنقطة توافق، غير أن مكتب سعد الحريري أكد أنه غير مرشح لمنصب رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر: وكالات