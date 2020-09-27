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عاهل الأردن يصدر مرسوما بحل مجلس النواب

أخبار العالم العربي

عاهل الأردن يصدر مرسوما بحل مجلس النواب
Reuters Gary Cameron
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
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أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مرسوما يقضي بحل مجلس النواب اعتبارا من اليوم الأحد.

وجاء في القرار الملكي: "إنه نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتباراً من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية".

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ووفقا للدستور الأردني، توجب الفقرة الثانية من المادة 74 من الدستور الحكومة على تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن قد حددت يوم الـ10 من نوفمبر المقبل موعدا للعملية الدستورية، على أن تبدأ مرحلة الترشح للانتخابات النيابية القادمة في الـ6 من أكتوبر.

المصدر: "بترا"

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