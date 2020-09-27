لجنة برلمانية عراقية تنفي وجود أي "ربط سككي" مع الكويت

نفى رئيس لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب العراقي وليد السهلاني، اليوم الأحد، وجود أي اتفاق "للربط السككي" مع الكويت.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان العراقي، إن "اللجنة تؤيد وبقوة إكمال مشروع الفاو الكبير الذي يعد من أهم المشاريع التي تحرك العجلة الاقتصادية ويعتبر العراق النقطة بين الشرق والغرب".

وأضاف، أن "ميناء الفاو يمثل النقلة النوعية للحكومة للبدء بالمرحلة الأولى الممثلة بإنشاء خمسة أرصفة والنفق وكذلك متابعة إنشاء القناة الجافة التي تعتبر من أهم المنافذ لدعم التنمية الاقتصادية في العراق والتي تنعكس على التنمية الشاملة".

ويدور حديث في الإعلام العراقي عن وجدود اتفاق "للربط السككي" بين العراق والكويت، حيث يعتبر خبراء هذا الربط "مضرا بالاقتصاد العراقي".

المصدر: RT