القضاء المصري يحاكم مجددا الوزير الأسبق يوسف بطرس غالي

يحاكم القضاء المصري الأحد في القاهرة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في قضية فساد والإضرار المتعمد بالمال العام بما قيمته نحو 20 مليون جنيه مصري مع التزوير في محررات رسمية.

تجري المحاكمة، التي أصبحت تعرف بقضية "كوبونات الغاز" والتي تعود إلى عهد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ورئيس الجمهورية آنذاك محمد حسني مبارك، في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صبحى اللبان.

وحكم على الوزير يوسف بطرس غالي في هذه القضية في أبريل 2013 بالسجن المؤبد غيابيا بعد مغادرته مصر في سنة 2011، لكن محاميه طلب إعادة المحاكمة، وهو ما يجري اليوم في القاهرة لسماع شهود الإثبات.

في سنة 2014، تم توقيف يوسف بطرس غالي من طرف البوليس الدولي "الإنتربول" في مطار باريس شارل ديغول خلال عودته من رحلة في العاصمة البريطانية لندن.

تجدر الإشارة إلى أن شقيق وزير المالية الأسبق رؤوف بطرس غالي حوكم في بداية العام الجاري بتهمة تهريب قطع أثرية مصرية إلى الخارج، وأدين بعقوبة 30 سنة سجنا مع غرامة مالية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية.