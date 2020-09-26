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مسؤول أممي للمسؤولين اللبنانيين: متى ستوقفون هذه اللعبة المعتادة؟

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مسؤول أممي للمسؤولين اللبنانيين: متى ستوقفون هذه اللعبة المعتادة؟
Reuters
المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيتش
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انتقد المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيتش​ "قلة المسؤولية حين يكون مصير لبنان وشعبه على المحك" لدى السياسيين اللبنانيين على خلفية اعتذار رئيس الحكومة المكلف.

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وتوجه كوبيتش في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المسؤولين اللبنانيين، بالقول: "هذه الدرجة من اللامسؤولية عندما يكون مصير لبنان وشعبه على المحك! أيها السياسيون، هل فوتم فعلا الفرصة الأخيرة التي أوجدتها ​فرنسا​؟ متى ستوقفون هذه اللعبة المعتادة؟ استمعوا إلى صرخات شعبكم وحاجاتهم، واجعلوا الأولوية لمستقبل لبنان".

وكان رئيس ​الحكومة​ المكلف ​مصطفى أديب​ أعلن اليوم اعتذاره عن تشكيل الحكومة مؤكدا أن "مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجب أن تستمر لأنها تعبر عن نية صادقة من فرنسا".

من جهة أخرى، أعرب رئيسا الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري عن التزامهما الثابت بالمبادرة الفرنسية بشأن بلادهما.

المصدر: RT

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