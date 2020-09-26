مسؤول أممي للمسؤولين اللبنانيين: متى ستوقفون هذه اللعبة المعتادة؟

انتقد المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيتش​ "قلة المسؤولية حين يكون مصير لبنان وشعبه على المحك" لدى السياسيين اللبنانيين على خلفية اعتذار رئيس الحكومة المكلف.

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وتوجه كوبيتش في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المسؤولين اللبنانيين، بالقول: "هذه الدرجة من اللامسؤولية عندما يكون مصير لبنان وشعبه على المحك! أيها السياسيون، هل فوتم فعلا الفرصة الأخيرة التي أوجدتها ​فرنسا​؟ متى ستوقفون هذه اللعبة المعتادة؟ استمعوا إلى صرخات شعبكم وحاجاتهم، واجعلوا الأولوية لمستقبل لبنان".

2/2 ...When will you finally stop playing your usual games, listen to the cries and needs of the people, prioritize the future of #Lebanon? — Jan Kubis (@UNJanKubis) September 26, 2020

وكان رئيس ​الحكومة​ المكلف ​مصطفى أديب​ أعلن اليوم اعتذاره عن تشكيل الحكومة مؤكدا أن "مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجب أن تستمر لأنها تعبر عن نية صادقة من فرنسا".

من جهة أخرى، أعرب رئيسا الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري عن التزامهما الثابت بالمبادرة الفرنسية بشأن بلادهما.

المصدر: RT