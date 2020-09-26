السعودية.. البريد ينشر تحذيرا عاجلا للمواطنين

أصدرت مؤسسة البريد السعودي، تحذيرا عاجلا للمواطنين من الوقوع في فخ الاحتيال باسمها.

ونشرت المؤسسة التحذير باللغتين العربية والإنجليزية على "فيسبوك"، وجاء فيه: "نحذر من التعامل مع المواقع التي تدعي تقديم مسابقات وجوائز أو تقديم بيانات شخصية أو مالية، منتحلة شعار البريد السعودي".

وأضافت: "نؤكد على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية عبر المواقع المعتمدة من خلال حسابات المؤسسة بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني".

ولم يتطرق التحذير لأي تفاصيل أخرى، أو حوادث وقعت بالفعل.

نحذر من التعامل مع المواقع التي تدعي تقديم مسابقات وجوائز أو تطلب بيانات شخصية أو مالية منتحلة شعار مؤسسة البريد السعودي... Опубликовано ‎البريد السعودي Saudi Post‎ Пятница, 25 сентября 2020 г.

المصدر: "مؤسسة البريد السعودي – فيسبوك"