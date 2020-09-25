مستشار الكاظمي: الإشراف الدولي على الانتخابات يجب أن يحافظ على سيادة العراق

حدد عبد الحسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة، شروط الإشراف الدولي على الانتخابات العراقية.

وقال الهنداوي، إن "الإشراف الدولي على عملية الانتخابات المقبلة في البلاد، يجب أن يكون فعالا وليس مجرد مشاركة دولية، وأنه يجب أن يحافظ على سيادة العراق".

وأضاف: "ليس هناك خلاف أو جدل بين الحكومة والبرلمان في قضية موعد الانتخابات المقبلة".

وأشار إلى أن "إجراء الانتخابات يحتاج إلى توفير الشروط الأساسية، وفي مقدمتها حسم قانونها".

وعقدت الرئاسات الثلاث في القصر الحكومي ببغداد اجتماعا الاثنين الماضي، حضره أيضا رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومعظم قادة الكتل السياسية الممثلة في البرلمان، أكدوا خلاله على "ضرورة إسراع مجلس النواب بالتصويت على قانون الانتخابات الجديد بصيغته النهائية الكاملة في أقرب وقت، وضرورة الإسراع في تشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية".

وأعلن الكاظمي في يوليو الماضي السادس من يونيو 2021، موعدا للانتخابات المبكرة في البلاد.

المصدر: RT + وكالات