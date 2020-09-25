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مشهد إباحي في البرلمان الأرجنتيني يوقع نائبا في فضيحة

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مشهد إباحي في البرلمان الأرجنتيني يوقع نائبا في فضيحة
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عرض مشهد إباحي على شاشة كبيرة في البرلمان الأرجنتيني، حيث ظهر النائب خوان إميليو أميري وهو يقبل صدر امرأة تجلس بجانبه خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس.

مشهد إباحي في البرلمان الأرجنتيني يوقع نائبا في فضيحة

ووفقا لوسائل الإعلام، لم يعرف النائب أنه متصل بالإنترنت، حيث قام بتقبيل ثدي امرأة وشاهدهما البرلمان الأرجنتيني بأكمله من الشاشة الكبيرة، حسبما قالت صحيفة "دي فيلت" الألمانية.

بعد ذلك، أصدر البرلمان قرارا بتعليق مشاركته في الاجتماعات لمدة خمسة أيام، حيث قال في دفاعه عن نفسه إنه لم يكن يعلم أنه كان متصلا بالإنترنت في ذلك الوقت.

المصدر: دي فيلت

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