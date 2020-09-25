مصر.. نشر الصورة الأولى لمقر السيسي الجديد في العاصمة الإدارية

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الصورة الأولى للبوابة الخارجية لمقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمصر.

وقالت مواقع التواصل الاجتماعي إن تصميم الواجهة مستوحى من الرمز المصري القديم قرص الشمس المجنح الذي يعتبر من أقدم الرموز على وجه الأرض.

وتابعت: "ثم تتداخل عدد من النماذج المجنحة داخل القصر يحيط بها العديد من الأشكال الهرمية والشبه هرمية والأهرام المقلوبة والمسلات ويتوسط القصر رمز مفتاح الحياة ومفتاح الحياة هو رمز الحياة الأبدية عند المصريين القدماء".

المصدر: وسائل إعلام مصرية