الخارجية اللبنانية: السفيرة في عمان غادرت نهائيا دار سكن السفير في 9 سبتمبر

أكدت ​وزارة الخارجية اللبنانية الجمعة، أن سفيرة ​لبنان​ السابقة لدى​ الأردن​ ​ترايسي شمعون​، غادرت دار سكن السفير ضمن المهلة التي حددتها الوزارة عقب قبول استقالتها.

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وقالت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ تعليقا على ما نشر في صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن شمعون​ قد غادرت نهائيا دار سكن السفير بتاريخ التاسع من سبتمبر الجاري، وذلك ضمن المهلة التي كانت حددتها لها وزارة الخارجية لمغادرة مركز عملها عطفا على صدور مرسوم قبول استقالتها في 31 أغسطس 2020.

وكانت صحيفة "الأخبار" قالت في عددها الصادر في 23 سبتمبر، إن شمعون لا تزال تشغل دار السكن المخصص لرئيس البعثة اللبنانية في الأردن، رغم مهلة الشهر التي أعطيت لها سابقا وانتهت، وكان من المفترض أن تسلم ممتلكات الدولة اللبنانية منذ نحو أكثر أسبوعين.

المصدر: النشرة+الأخبار