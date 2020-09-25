 
مباشر

الخارجية اللبنانية: السفيرة في عمان غادرت نهائيا دار سكن السفير في 9 سبتمبر

أخبار العالم العربي

الخارجية اللبنانية: السفيرة في عمان غادرت نهائيا دار سكن السفير في 9 سبتمبر
الوطنية للإعلام
ترايسي شمعون، سفيرة لبنان السابقة في الأردن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/osyj

أكدت ​وزارة الخارجية اللبنانية الجمعة، أن سفيرة ​لبنان​ السابقة لدى​ الأردن​ ​ترايسي شمعون​، غادرت دار سكن السفير ضمن المهلة التي حددتها الوزارة عقب قبول استقالتها.

إقرأ المزيد
السفيرة اللبنانية في الأردن تقدم استقالتها خلال لقاء تلفزيوني مباشر (فيديو)
السفيرة اللبنانية في الأردن تقدم استقالتها خلال لقاء تلفزيوني مباشر (فيديو)

وقالت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ تعليقا على ما نشر في صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن شمعون​ قد غادرت نهائيا دار سكن السفير بتاريخ التاسع من سبتمبر الجاري، وذلك ضمن المهلة التي كانت حددتها لها وزارة الخارجية لمغادرة مركز عملها عطفا على صدور مرسوم قبول استقالتها في 31 أغسطس 2020.

وكانت صحيفة "الأخبار" قالت في عددها الصادر في 23 سبتمبر، إن شمعون لا تزال تشغل دار السكن المخصص لرئيس البعثة اللبنانية في الأردن، رغم مهلة الشهر التي أعطيت لها سابقا وانتهت، وكان من المفترض أن تسلم ممتلكات الدولة اللبنانية منذ نحو أكثر أسبوعين.

المصدر: النشرة+الأخبار

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا