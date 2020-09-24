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قرقاش يبحث مع بيدرسون الوضع في سوريا

أخبار العالم العربي

قرقاش يبحث مع بيدرسون الوضع في سوريا
Reuters
أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي
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بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، سير العملية السياسية في سوريا.

وأكد قرقاش خلال اتصال هاتفي مع بيدرسون اليوم الخميس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "موقف دولة الإمارات الثابت والداعم لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة وضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها".

وشدد على ضرورة "تفعيل الدور العربي في هذه المرحلة الحرجة وبما يحفظ وحدة الأراضي السورية ومنع التدخلات الإقليمية في الشأن السوري".

واتفق قرقاش مع بيدرسون على أهمية تنشيط الأمم المتحدة جهود الحل السياسي باعتباره الحل الوحيد للأزمة السورية، مؤكدا على دعم الإمارات جهود المبعوث الدولي.

المصدر: "الاتحاد" الإماراتية

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