السعودية.. حصيلة الحالات النشطة بكورونا تتراجع إلى الـ13 ألفا

شهدت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في السعودية ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد تراجع استمر لخمسة أيام.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء عن تسجيل 561 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 552 إصابة أمس و492 إصابة الاثنين.

وارتفعت حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة خلال اليوم الأخير بواقع 27 حالة وفاة، مقابل 30 وفاة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في السعودية حتى اليوم 331359، بما في ذلك 4569 حالة وفاة.

وتراجع عدد حالات كورونا النشطة في المملكة إلى 13004 حالات، منها 1095 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 1102 للشفاء من كورونا في البلاد منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 313786 شخصا.

المصدر: RT