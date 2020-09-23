تقرير عن اليمن: مقتل 16.7 ألف مدني وجرح 26.3 ألف آخرين خلال 5 سنوات

أفاد تقرير لوزارة حقوق الانسان بصنعاء بمقتل 16771 مدنيا وجرح 26359 مدنيا آخر، خلال الفترة من مارس 2015 وحتى أغسطس 2020.

وذكر التقرير أن "التحالف قتل 3 آلاف و747 طفلا، وجرح 4 آلاف آخرين، خلال الفترة من مارس 2015 وحتى أغسطس 2020".

ولفت التقرير إلى "نزوح أكثر من 4 ملايين و147 ألف يمني نتيجة القصف الذي طال جميع الأراضي اليمنية، كما تم اختطاف واعتقال أكثر من 1000 مدني في المناطق المحتلة".

ولفت تقرير حقوق الإنسان اليمني إلى أن "التحالف شن آلاف الهجمات العسكرية برا وبحرا وجوا على الأعيان المدنية المشمولة بالحماية الدولية".

وتابع التقرير: "تم تدمير أكثر من 47 مؤسسة اعلامية وأكثر من 28 مركزا اذاعيا وتلفزيونيا، وتدمير أكثر من 41 محكمة قضائية و131 منشأة رياضية و364 منشأة سياحية و2023 منشأة خدمية متنوعة، و1324 مسجدا و417 موقعا أثريا ومعلما تاريخيا، و486 مستشفى ومرفقا صحيا، واستهداف 92 سيارة اسعاف، وتدمير مصنعي اكسجين، وأكثر من 3722 منشأة تعليمية، وفقد نحو 4 ملايين و435 ألف طالب حقهم في التعليم، وجرى تدمير 348 مصنعا و5 صوامع قمح، و763 محطة وقود، و14 ميناء بحريا و9 مطارات مدنية، واحراق 4 طائرات مدنية، وتدمير أكثر من 4718 مركز إنزال سمكي، وحرمان ما يزيد عن 40 صيادا، وتدمير وإعطاب أكثر من 2298 منشأة وشبكة مياه، وأكثر من 538 محطة وشبكة كهربائية، وتدمير أكثر من منشأة تابعة للاتصالات المدنية".

المصدر: وكالات