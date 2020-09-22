السيسي يوجه رسالة إلى الأمير محمد بن سلمان

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وقال السيسي في البرقية: "بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمملكة، يطيب لي أن أبعث إلى سموكم بخالص التهاني القلبية والأمنيات الأخوية".

وتابع: "أغتنم هذه المناسبة كي أعرب عن تطلعي بأن تشهد علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين بلدينا الشقيقين مزيدا من النمو والازدهار في السنوات المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين ولأمتينا العربية والإسلامية".

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

المصدر: RT