القوات البحرية الجزائرية تنقذ 485 مهاجرا غير نظامي في 4 أيام وتنتشل 10 جثث لغرقى

قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن عناصر حرس السواحل أنقذوا خلال 4 أيام في المياه الإقليمية الجزائرية 485 مهاجرا كانوا مبحِرين خارج الأطر القانونية إلى الضفة الشمالية من البحر المتوسط.

وبالتزامن مع هذه العمليات الإغاثية المتفرقة التي تمت بين يومي 15 و19 سبتمبر الجاري وبلغ عددها "42 عملية متفرقة في مياهنا الإقليمية"، حسب وزارة الدفاع، تم انتشال 10 جثث لغرقى من المهاجرين غير النظاميين، بعد انقلاب قواربهم.

وأوضحت الوزارة أن غالبية من تمت إغاثتهم خلال هذه العمليات، التي "نفذتها زوارق البحث والإنقاذ"، عُثر عليهم، مناصفة تقريبا، بين الواجهة البحرية الشرقية للبلاد ونظيرتها الغربية، فيما لم يُعثر سوى على 3 مهاجرين غير نظاميين في الواجهة البحرية الوسطى، وقد تم إنقاذهم.

المصدر: وزارة الدفاع الوطني الجزائرية/وسائل إعلام جزائرية.