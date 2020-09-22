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نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان: نسعى إلى سلام شامل ودائم في اليمن

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نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان: نسعى إلى سلام شامل ودائم في اليمن
Reuters
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أعلن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة بمناسبة اليوم العالمي للسلام ، أن بلاده  تسعى للوصول باليمن إلى سلام شامل ودائم.

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ورأى الأمير والمسؤول السعودي أن هذا الهدف يتحقق بتنفيذ اتفاق الرياض، وبتكامل الجهود مع المبعوث الأممي لإنجاح مقترحه المتمثل في الإعلان المشترك، لإنهاء الأزمة.

وكتب نائب وزير الدفاع السعودي بهذه المناسبة قائلا: "نتطلع الى أن ينعم العالم بالسلام في أرجاءه، ونسعى مع دعاة السلام وأشقائنا في اليمن للوصول الى سلام شامل ودائم من خلال تنفيذ اتفاق الرياض وتكامل الجهود مع المبعوث الأممي لإنجاح مقترحه (الإعلان المشترك) لإنهاء الأزمة وعودة اليمن إلى محيطه الخليجي والعربي".

المصدر: RT

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