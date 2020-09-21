مظاهرات في بنغازي الليبية للمطالبة بالقضاء على الفساد

انطلقت قبل قليل مظاهرات في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، حيث تجمع مئات النشطاء مطالبين بـ"القضاء على الفساد وتوفير حياة كريمة للمواطنين".

وقال شهود عيان لـ RT إن المتظاهرين تجمعوا أمام فندق "تيبستي" في بنغازي ورفعوا شعارات منددة بـ"الفساد المستشري داخل أروقة الأجهزة الحكومية".

يذكر أن رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني، قد استقال من منصبه الأسبوع الماضي، بعد مظاهرات عمت عدة مدن شرق ليبيا وهي المظاهرات التي أعلن "الجيش الوطني الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر (والذي يسيطر على شرق ليبيا) تفهمه لدوافع المشاركين فيها ولم يبت في الاستقالة حتى الآن.

ناصر حاتم

المصدر: RT