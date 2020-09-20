"أنصار الله" الحوثية تدعو التحالف العربي إلى الاستجابة لمبادرات صنعاء

دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء التابع لجماعة "أنصار الله" الحوثية، مهدي المشاط، دول التحالف العربي إلى الاستجابة لـ"دعوات السلام والمبادرات" التي قدمتها صنعاء.

وطالب المشاط في كلمه ألقاها بمناسبة "العيد السادس لثورة 21 سبتمبر" اليمنية، دول التحالف العربي وبمقدمتها السعودية، بضرورة "الإفراج عن السفن ورفع الحصار المفروض وفتح مطار صنعاء والانخراط في مفاوضات جادة لإنهاء الحرب".

وقال المشاط: "انسجاما مع أخلاق وقيم الحادي والعشرين من سبتمبر المجيد ندعو دول التحالف إلى الاستجابة لدعوات السلام ولمبادراتنا المتوالية وآخرها مبادرة قائد الثورة حفظه الله، عبد الملك الحوثي، التي عرضها على المبعوث الأممي حول مأرب واستيعاب نقاطها التسع والتي لا تعدو كونها مطالب محقة واستحقاقات عادلة للشعب اليمني".

كما دعا رئيس مجلس الحوثيين السياسي الفرقاء اليمنيين إلى العودة إلى صنعاء، كما أنه أشار إلى إمكانية عقد مؤتمر وطني للمصالحة.

وتابع: "نجدد دعوتنا لجميع المتورطين في خيانة البلد إلى إلقاء السلاح والعودة إلى حضن الأهل والوطن وإدراك خطورة استمرارهم في القتال ضد شعبهم وبلدهم، وخطورة وخزي البقاء في معسكرات الارتزاق والتطبيع".

وحث المشاط حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى "استغلال فرصة العفو العام خاصة، حيث أنه لن يبقى مفتوحا إلى ما لانهاية، ونرحب بكل العائدين منهم إخوة أعزاء، لهم مالنا وعليهم ما علينا".

واختتم بدعوة "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف الكيل بمكيالين والاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه معاناة الشعب اليمني وإدانة ما يتعرض له من حصار وتجويع وحرمان من الوقود والغذاء والدواء واستهداف للمدن والمدنيين".

المصدر: RT