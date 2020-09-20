 
مباشر

تقرير: أبوظبي تستضيف اجتماعا حاسما للتطبيع بين إسرائيل والسودان

أخبار العالم العربي

تقرير: أبوظبي تستضيف اجتماعا حاسما للتطبيع بين إسرائيل والسودان
Reuters Christopher Pike
أبوظبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/orww

أفادت وسائل إعلام بأن مسؤولين من الإمارات والسودان والولايات المتحدة يعقدون اليوم الأحد في أبوظبي اجتماعا سيقرر مصير التطبيع المحتمل للعلاقات بين الخرطوم وتل أبيب.

ونقل الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد في تقريرين نشرهما موقعا "والا" الإسرائيلي وAxios الأمريكي عن مسؤولين سودانيين قولهم إن الإعلان رسميا عن التطبيع مع إسرائيل سيأتي في غضون أيام، إذا وافقت الولايات المتحدة اليوم على طلب المساعدة من الخرطوم.

وذكر الصحفي أن كبير مدراء شؤون الخليج في البيت الأبيض، ميغيل كوريا، سيمثل الجانب الأمريكي في "الاجتماع المصيري"، فيما سيتمثل الجانب الإماراتي بمستشار الأمن القومي طحنون بن زايد آل نهيان.

إقرأ المزيد
البرهان يبحث مع وفد أمريكي في الإمارات رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب
البرهان يبحث مع وفد أمريكي في الإمارات رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

وسيشارك في الاجتماع من جانب السودان، حسب التقريرين، ممثلون عن الذراعين السياسي والعسكري في الحكومة، على رأسهم وزير العدل نصرالدين عبد الباري الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية.

وأوضح المسؤولون، حسب التقريرين، أن الجانب السوداني طرح أمام الولايات المتحدة ثلاثة شروط للتطبيع مع إسرائيل، وهي تقديم إمدادات القمح والوقود بقيمة 1.2 مليار دولار إلى السودان ومنحه قرضا بقيمة ملياري دولار لاستقرار اقتصاده، بالإضافة إلى تقديم واشنطن وعودا بدعم الخرطوم ماليا خلال السنوات الثلاث القادمة.

كما يسعى السودان، حسب التقرير، إلى إقناع الولايات المتحدة برفع اسمه من قائمتها للدول الداعمة للإرهاب.

وذكر التقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث مسألة إقامة العلاقات مع السودان خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي لحضور مراسم توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين.

ويجري وفد وزاري سوداني برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، اليوم مفاوضات مع مسؤولين أمريكيين في الإمارات بشأن رفع اسم السودان من قائمة داعمي الإرهاب.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل + Axios

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا