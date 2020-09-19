خبير روسي: لن تملك أقوى جيوش العالم في الأفق المنظور وسائل مضادة لمنظومة "أفانغارد"

أعرب خبير روسي، اليوم السبت، عن قناعته بأن أقوى جيوش العالم لن تملك في الأفق المنظور وسائل حماية من صواريخ "أفانغارد" الروسية الخارقة للصوت.

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وفي تصريحات لـ "إنترفاكس" قال الجنرال المتقاعد أيتيتش بيجيف، الذي كان يشغل في السابق مناصب قيادية في قوات الدفاع الجوي: "خلال السنوات الـ 10 أو الـ 15 القادمة، لن تملك أي من الدول الرئيسة سلاحا شبيه بـ أفانغارد"، موضحا أن نظام التصويب الذي تتزود به "أفانغارد" يجعل التنبؤ بمسار هذا الصاروخ مستحيلا بالنسبة للعدو، ولن تقدر الوسائل الموجودة للدفاع الجوي والفضائي ومضادات الصواريخ على اعتراضه، نظرا لسرعة تحليقه الخارقة".

وفي وقت سابق من اليوم، أشار بوتين، خلال اتصال أجراه عبر الفيديو مع مصمم الصواريخ، غربرت يفريموف، الذي يعود له الفضل في طرح فكرة تصميم منظومة "أفانغارد"، إلى أن دخول هذه المنظومة الخدمة في الجيش الروسي كان حدثا شبيها لإنجاز الاتحاد السوفيتي المشروعين النووي والصاروخي.

وأكد بوتين أن "أفانغارد" "ليس مجرد منظومة جديدة، بل هو نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية".

المصدر: إنترفاكس