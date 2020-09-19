آمر المنطقة العسكرية الغربية يرفض اتفاق حفتر ومعيتيق بشأن النفط

أعلن آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء أسامة جويلي، رفضه اتفاق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، بشأن النفط.

وأكد جويلي، في تصريح عبر قناة "ليبيا الأحرار": "ننتظر موقفا من أعضاء الرئاسي والنواب بشأن الاتفاق المزعوم".

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وقال إن أي اتفاق غير معلن سيكون مصيره الفشل، مضيفا "من يحرص على وحدة ليبيا فليظهر تنازلاته وليتعفف عن مصالحه الشخصية في الحوارات الدولية المقبلة".

وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أعلن المشير حفتر، استئناف إنتاج وتصدير النفط "شرط عدم استخدامه في تمويل الإرهاب".

المصدر: وكالات