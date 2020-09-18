مصرف ليبيا المركزي في طرابلس ينفي صلته بأي تفاهمات حول توزيع عائدات النفط

نفى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اليوم الجمعة، وبشكل قاطع صلته أو محافظه، بأي تفاهمات تحدث حول توزيع عائدات النفط الليبي.

وأشار المصرف، في بيان له، إلى أن "المصرف تابع التصريحات والبيانات المتداولة خلال الساعات الماضية والتي تضمنت زج اسمه في تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات النفط".

وأضاف: "ينفي المصرف صلته بأي تفاهمات ويرفض الزج به وبمحافظه في هذا الشأن".

وأكد أن "المصرف مؤسسة سيادية مهنية محايدة تعمل بمسؤولية الضوابط القانونية، وتنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية".

وشدد على التزمه الشفافية، مطالبا بضرورة إعادة إنتاج النفط، ومحذرا من التداعيات السياسية المتفاقمة والناتجة عن عملية الإقفال.

وأعلن قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، عن قرار "استئناف إنتاج وتصدير النفط"، لمنع استمرار تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.

وشدد حفتر في بيان مصور، على أن "معاناة المواطن الليبي تفاقمت إلى مستوى غير مسبوق جراء الصراع المنفرد المجنون على حساب السلطة".

من جانبها، أكدت القيادة العامة لـ"الجيش الوطني" في بيان منفصل، أن "قرار استئناف الإنتاج النفطي جاء نتيجة للحوار الليبي-الليبي الداخلي الذي انطلق بمشاركة ممثلين عن قيادة قوات حفتر وشيوخ القبائل الليبية وأعضاء من مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من طبرق مقرا له، ونائب رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق".

المصدر: RT