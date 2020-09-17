اليمن.. حالتا وفاة و3 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت لجنة مواجهة وباء كورونا في اليمن، يوم الخميس، عن حالتي وفاة جديدتين، وارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى 2022، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة.

وقالت اللجنة عبر بيان في موقع "تويتر"، إنها سجلت حالتي الوفاة في محافظة لحج جنوبي البلاد، ما رفع حصيلة وفيات الوباء إلى 585 حالة​​​.

وتابعت: "تم تسجيل إصابة جديدة في محافظة حضرموت، وإصابة في محافظة لحج، وأخرى في محافظة المهرة".

وذكرت اللجنة أن إجمالي حالات الشفاء من الوباء استقر عند 1221 حالة، لعدم تسجيل أي حالة جديدة خلال الساعات الماضية".

ولا تشمل الإحصائية مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، التي أعلنت تسجيل 4 حالات فقط بالوباء بينها حالة وفاة وحالتا شفاء.

وبذلك يصبح إجمالي الإصابات المعلنة بفيروس كورونا المستجد في اليمن عموما، 2026 حالة بينها 586 وفاة و1223 حالة شفاء.

المصدر: وكالات