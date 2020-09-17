العراق.. إيقاف عمليات "الوعد الصادق" العسكرية في البصرة

وجه قائد عمليات البصرة اللواء الركن، أكرم صدام مدنف، اليوم الخميس، بإيقاف عمليات "الوعد الصادق" التي استهدفت حصر السلاح بيد الدولة.

وقال في بيان صحفي: "تقرر وقف عمليات الوعد الصادق في البصرة بسبب توجة أبناء المحافظة لإحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين".

وأضاف أن "العمل الاستخباري والقيام بالواجبات الاعتيادية للقوات الأمنية خلال الفترة القادمة ما زال مستمراً".

وأشار مدنف إلى "أهمية جمع المعلومات الاستخبارية وإنشاء قاعدة بيانات بجميع المطلوبين وتحديد الأهداف المطلوبة، حسب مذكرات إلقاء القبض".

ومنذ أيام تقوم القوات العراقية بعمليات لحصر السلاح في محافظة البصرة ومحافظات جنوبية أخرى، بعد تزايد عمليات الاغتيال والنزاعات العشائرية.

المصدر: RT