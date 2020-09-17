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اندلاع حريق ضخم في أحراش بمنطقة مكة المكرمة

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اندلاع حريق ضخم في أحراش بمنطقة مكة المكرمة
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أفادت إمارة منطقة مكة المكرمة باندلاع حريق ضخم، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، فيما باشرت قوات الدفاع المدني في مكافحته.

وأوضح حساب إمارة مكة عبر "تويتر"، أن الحريق اندلع وسط مجموعة من الأشجار فى جبل "عمد" بمحافظة ميسان، فى منطقة مكة المكرمة.

المصدر: مواقع التواصل الإجتماعي

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