اندلاع حريق ضخم في أحراش بمنطقة مكة المكرمة
أفادت إمارة منطقة مكة المكرمة باندلاع حريق ضخم، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، فيما باشرت قوات الدفاع المدني في مكافحته.
وأوضح حساب إمارة مكة عبر "تويتر"، أن الحريق اندلع وسط مجموعة من الأشجار فى جبل "عمد" بمحافظة ميسان، فى منطقة مكة المكرمة.
#مدني_ميسان— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) September 16, 2020
يباشر حريق اندلع بمجموعة أشجار
في جبل " عمد " بمركز ثقيف
.. لازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق#حريق_جبل_عمدpic.twitter.com/je9PMJVq3M
#حريق_جبل_عمد— شروق💫 (@io_siox) September 17, 2020
ياربي مدري وش سالفة الحرائق!!
الله يحفظ مكة والطائف من كل شر
قلبي معكم طمنونا 😭💔💔💔 pic.twitter.com/LjWokzVbGg
مع شروق صباح هذا اليوم— اخبار الطائف (@ksa_taiff) September 17, 2020
شاهد : النيران لازالت مستمره في #حريق_جبل_عمد جنوب #الطائفpic.twitter.com/jKSVaZ5qQ5
المصدر: مواقع التواصل الإجتماعي